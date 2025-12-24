Karolina Bruchnicka to aktora młodego pokolenia. Widzowie kojarzą ją z roli Synka z serialu "Minuta ciszy", w którym gra m.in. z Robertem Więckiewiczem, Piotrem Roguckim, Martą Ścisłowicz oraz Aleksandrą Konieczną.

Życzenia świąteczne od Karoliny Bruchnickiej

Na swoim koncie ma również rolę w filmie "Córka trenera", gdzie partneruje jej Jacek Braciak. Czego Karolina Bruchnicka życzy Czytelnikom i Widzom portalu Dziennik.pl? Co według niej jest ważne w tę święta?