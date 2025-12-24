Aga Derlak to utalentowana polska pianistka jazzowa. Laureatka nagrody Fryderyk 2024 w kategoriach „Artysta Roku - Jazz” oraz „Album Roku - Jazz” oraz Fryderyk 2016 w kategorii „Fonograficzny Debiut Roku - Jazz”.

Świąteczne życzenia od Agi Derlak

Niedawno wydała nową płytę "neurodivergent", która jest odbiciem jej własnej neuroatypowości a konkretnie ADHD, z którym na co dzień funkcjonuje. Czego na te święta życzy Wam Aga Derlak? Jaki pomysł na noworoczne postanowienie podpowiada?