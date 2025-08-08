Sky News podał, że Trump rozmawiał z premier Włoch, Giorgią Meloni, o organizacji spotkania w Rzymie. Według włoskich źródeł, liderzy mogliby spotkać się w Watykanie. Oprócz Włoch, pod uwagę brano również Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Węgry.

Nakaz aresztowania Putina

Jeśli Włochy lub Watykan zdecydowałyby się na organizację szczytu, pojawiłby się problem nakazu aresztowania Władimira Putina, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Włochy, jako sygnatariusz Statutu Rzymskiego, byłyby prawnie zobowiązane do aresztowania prezydenta Rosji, gdyby ten pojawił się na ich terytorium.