Stany Zjednoczone wciąż szukają miejsca na spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy: Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Według doniesień medialnych, jednym z poważnie rozważanych miejsc jest Rzym, a konkretnie Watykan. Opcja ta rodzi jednak poważne problemy prawne, ponieważ Włochy mogłyby być zobowiązane do aresztowania Putina.
Sky News podał, że Trump rozmawiał z premier Włoch, Giorgią Meloni, o organizacji spotkania w Rzymie. Według włoskich źródeł, liderzy mogliby spotkać się w Watykanie. Oprócz Włoch, pod uwagę brano również Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Węgry.
Nakaz aresztowania Putina
Jeśli Włochy lub Watykan zdecydowałyby się na organizację szczytu, pojawiłby się problem nakazu aresztowania Władimira Putina, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Włochy, jako sygnatariusz Statutu Rzymskiego, byłyby prawnie zobowiązane do aresztowania prezydenta Rosji, gdyby ten pojawił się na ich terytorium.
