W niedzielę Trump ogłosił, że mianował Jeffa Landry'ego, republikańskiego gubernatora Luizjany, wysłannikiem USA ds. Grenlandii. "Nie dzwoniłem do niego, on zadzwonił do mnie, jest bardzo proaktywny, to wspaniały facet (...)" - przekazał Trump.

Trump twierdzi, że USA potrzebują Grenlandii

Donald Trump twierdzi, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na "ochronę kraju". "Mają bardzo mało ludności... Nie wiem. Mówi się o Danii. Ale Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, nie mają żadnej ochrony militarnej. Mówi się, że Dania była tam 300 lat temu czy jakoś tak z łodzią, cóż jestem przekonany, że my też tam byliśmy z łodziami" - kontynuował prezydent USA. "Będziemy więc musieli to wszystko rozwiązać. (...) Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Nie ze względu na minerały. Mamy wiele złóż minerałów i ropy i wszystkiego. Mamy więcej ropy niż jakikolwiek inny kraj na świecie. (...) Jeśli spojrzy się na Grenlandię, wzdłuż wybrzeża są wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy ją mieć" - oznajmił Trump. "Grenlandia to duża sprawa" - podsumował.

Reklama

Reklama

Emmanuel Macron o suwerenności Grenlandii

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział we wtorek, że Grenlandia należy do jej mieszkańców, a Dania jest tego gwarantem. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwej aneksji wyspy przez Stany Zjednoczone. Macron podkreślił na platformie X, że solidaryzuje się z innymi krajami Europy w sprawie przynależności Grenlandii do Danii i potwierdza "poparcie Francji dla (ich) suwerenności i integralności terytorialnej".

Radosław Sikorski o zakusach Donalda Trumpa na Grenlandię

Również minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zareagował na słowa Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. "Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii" - oświadczył na platformie X. "Wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic" - napisał we wtorek szef polskiej dyplomacji.