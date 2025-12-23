Decyzja unijnych ambasadorów w sprawie klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej UE z Mercosurem, pierwotnie planowana na poniedziałek, została przełożona na styczeń. Według informacji mediów UE planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem krajów południowoamerykańskich 12 stycznia.

"Akceptacja tej umowy to katastrofa"

W i poniedziałek prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że stanowczo sprzeciwia się unijnej umowie z Mercosur. "Nie do przyjęcia jest import żywności produkowanej przy użyciu substancji zakazanych w UE od 20 lat, szkodliwych dla zdrowia Polaków" - napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. W dalszej części swojego wpisu prezydent Polski zaapelował do premiera Donalda Tuska. "Akceptacja dla tej umowy to katastrofa. Trzeba budować mniejszość blokującą, a nie gadać!" - napisał Karol Nawrocki na platformie X.

Sikorski: Pan prezydent zataja i straszy

Do wpisu prezydenta odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Szkoda, że pan prezydent znowu straszy Polaków Unią Europejską i zataja, że umowa z Mercosur jest dwustronna i ułatwi eksport naszych produktów do Ameryki Łacińskiej. Pomija też fakt, że jest częściowo wynikiem nałożenia jednostronnych ceł 15 proc. na unię przez jego patrona z USA" - napisał szef MSZ na platformie X.

O co chodzi w umowie z Mercosur?

Umowa z blokiem krajów Mercosur, w skład którego wchodzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj, ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Co to jest Mercosur?

Mercosur (Mercado Común del Sur) to południowoamerykańska organizacja gospodarcza i unia celna, założona w 1991 roku przez Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj, której celem jest stworzenie wspólnego rynku, ułatwienie handlu i swobodnego przepływu osób między krajami członkowskimi, często nazywana "Unią Europejską Ameryki Łacińskiej". Blok dąży do integracji gospodarczej poprzez zniesienie ceł i barier, ale jej działalność jest szeroko komentowana w kontekście negocjacji z Unią Europejską dotyczących umowy o wolnym handlu.