Od nowego roku poprawne będą formy, które dotąd uznawano za błędne. Zamiast "londyńczyk" napiszemy "Londyńczyk", a obok "niemiły" pojawią się również "niemilszy" i "nienajmilszy". Rewolucja? RJP przekonuje, że raczej długo wyczekiwane uproszczenie.

Dlaczego zmienia się ortografia?

Rada Języka Polskiego podkreśla, że język ma służyć użytkownikom, a nie ich zniechęcać. W maju 2024 roku zapowiedziano 11 zmian, które – jak zaznaczono – dotyczą wyłącznie tzw. zasad konwencjonalnych, a nie samej struktury języka.

Celem jest:

uproszczenie reguł,

ujednolicenie zapisu,

ograniczenie liczby wyjątków,

zmniejszenie liczby błędów ortograficznych.

Jak zaznaczyła RJP, wiele z tych zmian postulowano już od lat, jednak dopiero teraz udało się nadać im moc obowiązującą. To największa korekta zasad pisowni od 1936 roku.

Co ważne dla uczniów i maturzystów

Z myślą o osobach zdających egzaminy Rada uspokaja: w latach 2026–2030 na egzaminie ósmoklasisty, maturze i egzaminach eksternistycznych akceptowane będą zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni. To czas przejściowy, który ma pomóc w oswojeniu się z nowymi regułami.

Nowe zasady ortograficzne od 1 stycznia 2026. Najważniejsze zmiany

1. Wielka litera w nazwach mieszkańców

Od 2026 roku poprawne będą formy typu Warszawianin, Zgierzanin, Mokotowianin, Ochocianka. Dotyczy to także mieszkańców dzielnic, osiedli i wsi. Dopuszczalna będzie również pisownia małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, np. angol / Angol, kitajec / Kitajec.

2. Wielka litera w nazwach egzemplarzy marek

Nie tylko samochód marki Ford, ale także: pod oknem stoi czerwony Ford – taka pisownia będzie poprawna.

3. Rozdzielna pisownia „by” ze spójnikami

Od nowego roku napiszemy:

"Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry", a nie: "czyby".

4. „Nie” zawsze łącznie z imiesłowami odmiennymi

Koniec z analizą znaczeniową. Formy takie jak niezrobiony, nienapisany, nieśpiewający zapisujemy zawsze łącznie.

5. Przymiotniki od nazwisk – małą literą

Formy typu:

dramat szekspirowski,

koncert chopinowski,

wiersz miłoszowski

zawsze zapisujemy małą literą.

W archaicznych formach typu Jackowe dzieci / jackowe dzieci dopuszczalne będą oba zapisy.

6. "Pół-" najczęściej łącznie

Poprawne będą formy:

półzabawa, półserio, półspał

Z łącznikiem zapiszemy określenia jednej osoby, np. pół-Polka, pół-Francuzka.

7. Więcej swobody w wyrażeniach typu "tuż tuż"

Dopuszczalne będą trzy wersje:

tuż-tuż

tuż, tuż

tuż tuż

8. Więcej wielkich liter w nazwach własnych

Zmiany obejmą m.in.:

pełne nazwy lokali: Kawiarnia Literacka, Kino Charlie, Restauracja pod Żaglami

nagrody i tytuły: Nagroda Nobla, Nagroda Pulitzera, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa

9. Przedrostki: więcej elastyczności

Możliwa będzie pisownia łączna i rozdzielna w formach typu:

superpomysł / super pomysł

ekożywność / eko żywność

Jeśli wyraz zaczyna się wielką literą, stosujemy łącznik: super-Europejczyk.

10. "Niby-" i "quasi-" zawsze łącznie

Np. nibyartysta, quasinauka.

Przed nazwami własnymi – z łącznikiem: niby-Polak, quasi-Anglia.

11. "Nie" łącznie także w stopniu wyższym i najwyższym

Poprawne będą formy:

niemiły – niemilszy – nienajmilszy

nielepiej, nienajlepiej

Co się nie zmienia?

Rada Języka Polskiego wycofała się ze zmiany dotyczącej wielowyrazowych nazw geograficznych. Nadal poprawna będzie forma "cieśnina Bosfor", a nie "Cieśnina Bosfor".

Rewolucja czy ułatwienie?

Choć zmiany mogą wydawać się radykalne, w praktyce wiele osób już wcześniej intuicyjnie stosowało te formy. Nowe zasady mają przede wszystkim uprościć pisownię i zmniejszyć liczbę błędów, a nie komplikować język.