Zmienia się podejście do świąt, ale też styl życia. Dla wielu osób wyjazd w czasie świąt to sposób na odpoczynek, uniknięcie przedświątecznej presji i spędzenie czasu z bliskimi bez stresu.

Grudzień jak wakacje. Polacy planują wcześniej i płacą więcej

Polacy nie tylko częściej wyjeżdżają na święta, ale też planują takie podróże z większym wyprzedzeniem niż w poprzednich latach. Dotyczy to zarówno wyjazdów zagranicznych, jak i krajowych. Mimo rosnących kosztów zainteresowanie nie słabnie, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra.

Góry niezmiennie na topie. Zakopane liderem świątecznego sezonu

Wśród krajowych kierunków zdecydowanie dominują góry, które przyciągają turystów nie tylko zimową aurą, ale też rozbudowaną infrastrukturą i świąteczną atmosferą. Największym zainteresowaniem cieszy się Podhale, a niekwestionowanym numerem jeden pozostaje Zakopane. Na podium popularności znalazły się również Wisła i Karpacz. Tatry i Beskidy przyciągają rodziny, pary i osoby aktywne, oferując połączenie tradycji, regionalnej kuchni, stoków narciarskich i rozrywki wieczornej.

Bałtyk droższy niż góry? Morze zimą zyskuje fanów

Choć może to zaskakiwać, polskie morze w okresie świąt bywa droższe niż góry. Zainteresowanie Bałtykiem systematycznie rośnie, szczególnie wśród osób szukających spokojniejszej alternatywy dla zatłoczonych gór. Zimowe spacery po pustych plażach i wolniejsze tempo wypoczynku przyciągają coraz więcej turystów także w okresie świąteczno-noworocznym.

Święta za granicą coraz popularniejsze. Rezerwacje wystrzeliły

Równie dynamicznie rośnie zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami na święta i sylwestra. Jak informuje serwis Wakacje.pl, liczba rezerwacji w tym okresie wzrosła aż o 33 procent rok do roku. Analiza obejmująca wyjazdy między 19 grudnia 2025 a 6 stycznia 2026 roku pokazuje wyraźny trend: Polacy coraz chętniej uciekają tam, gdzie jest ciepło.

Najczęściej wybierane kierunki to:

- Egipt,

- Malta,

- Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Cypr rekordzistą

Jednym z największych zaskoczeń sezonu jest jednak Cypr, który zanotował aż 80-procentowy wzrost liczby rezerwacji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wyspa przyciąga łagodnym klimatem, dobrą infrastrukturą hotelową i krótkim czasem lotu.

Wysokim zainteresowaniem cieszą się także:

- Hiszpania,

- Tajlandia,

- Turcja,

- Zanzibar,

- Oman,

- Włochy.

To właśnie ciepłe kraje dominują w zestawieniu najpopularniejszych destynacji na święta i Nowy Rok.

Pary i rodziny wybierają inaczej. Widać wyraźne różnice

Preferencje podróżnicze różnią się od siebie. Pary najczęściej wybierają Tajlandię, która oferuje połączenie egzotyki, plaż i romantycznej atmosfery. Popularne wśród par są również Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpania. Rodziny z dziećmi częściej decydują się na kierunki bliższe i bardziej przewidywalne pod względem organizacyjnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Święta po nowemu. Trend, który zostanie z nami na dłużej?

Wszystko wskazuje na to, że świąteczne wyjazdy przestały być chwilową modą. Polacy coraz częściej traktują Boże Narodzenie i sylwestra jako okazję do odpoczynku, zmiany otoczenia i spędzenia czasu po swojemu.

Niezależnie od tego, czy wybierają Tatry, Bałtyk czy egzotyczną plażę, jedno jest pewne: święta poza domem na stałe wpisały się w kalendarz podróżniczy Polaków.