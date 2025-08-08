Rozmowa telefoniczna odbyła się z inicjatywy strony rosyjskiej. Władimir Putin podziękował Chinom za ich "konstruktywną rolę" w poszukiwaniu politycznego rozwiązania "kryzysu na Ukrainie". Podkreślił również, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-chińskie pozostaje niezmienne.

Xi Jinping powtórzył, że Chiny "utrzymają niezmienne stanowisko" i będą dążyć do "dialogu i negocjacji". Przywódca Chin z zadowoleniem przyjął poprawę relacji między Moskwą a Waszyngtonem.

Putin spotka się z Trumpem?

Rozmowa Xi i Putina miała miejsce przed możliwym spotkaniem prezydenta Rosji z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Chiny oficjalnie deklarują neutralność w wojnie w Ukrainie, którą nazywają "kryzysem". Jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji, sprzeciwiają się nałożonym na Rosję sankcjom i zacieśniają współpracę, również w sferze militarnej.