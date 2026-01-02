Jest pierwszy w 2026 roku sondaż, w którym sprawdzono poparcie dla poszczególnych partii. Na zlecenie "Super Express" badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster.

Oni wygraliby wybory do Sejmu

Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie, na czele którego stoi Donald Tusk chce głosować 34,2 proc. osób.

Reklama

Kto jeszcze na podium?

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Kaczyńskiego, która ostatnio przeżywa pewne zawirowania i wewnętrzne trudności, cieszy się poparciem 29,88 proc. osób. Podium zamyka natomiast Konfederacja z wynikiem 10,15 proc. Tak wygląda czołówka sondażowa na początku 2026 roku.

Tak wyglądają kolejne miejsca w sondażu poparcia dla partii politycznych

Nowa Lewica - 7,37 proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 7,22 proc.

Partia Razem - 4,58 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni - 3,31 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,11 proc.

odpowiedź: inna partia - wskazało 2,18 proc.

Kiedy kolejne wybory do Sejmu RP?

Najbliższe wybory do polskiego parlamentu zaplanowane są na jesień 2027 r.