Nawrocki reprezentował Polskę na spotkaniu z Trumpem

Trump w najbliższy piątek spotka się z Putinem. Rozmowy obu przywódców wielkich mocarstw odbędę się na Alasce. Będą dotyczyć wojny w Ukrainie i i ewentualne rozmowy pokojowe.

Najważniejszy mieszkaniec Białego Domu przed spotkaniem z prezydentem Rosji zorganizował wideorozmowę z najważniejszymi przywódcami Europy. Oprócz Emmanuela Macrona, Giorgi Meloni, Friedricha Merza, Wołodymyra Zełenskiego, Marka Rutte i Ursuli von der Leyen był też prezydent Polski Karol Nawrocki. Tematem rozmów była wojna w Ukrainie i relacje z Rosją.

Trump pominął Tuska

W telekonferencji z udziałem Trumpa i najważniejszych osób w Europie udziału nie bierze premier polskiego rządu. Prezydent USA pominął Donalda Tuska. Zamiast niego nasz kraj na tak ważnym spotkaniu reprezentował prezydent Nawrocki.

W środę odbyło się też wideorozmowa Donalda Tuska z liderami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale już bez udziału Donalda Trumpa.