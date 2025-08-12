Ostra odpowiedź Nawrockiego

W ustawie wiatrakowej chodzi o wiatraki, a rządzący próbują szantażować prezydenta i Polaków. Wielu obywateli manifestowało w tej sprawie. Są problemy z lobbingiem firm zagranicznych, które te wiatraki stawiają. Nie ulegnę szantażowi, a Polacy są zbyt mądrym narodem, aby pomyśleć, że Donald Tusk chce obniżyć ceny energii, skoro chodzi o zwiększenie możliwość oddziaływania firm lobbystycznych na nasze gospodarstwa - powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News.

Tusk o ustawie wiatrakowej

W mediach społecznościowych premier Donald Tusk skomentował potencjalne weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy wiatrakowej. Prezydent ma wątpliwości co do niektórych zapisów w projekcie, co może doprowadzić do jego odrzucenia.

Szef rządu, odnosząc się do tej sytuacji, napisał: Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd.

Plany działania prezydenta ws. ustawy

Prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do kwestii ustawy wiatrakowej, oświadczył, że nie zgadza się na szantażowanie Polaków. Zapowiedział, że zamiast proponowanego przez rząd zmniejszenia odległości turbin wiatrowych od domów, przedstawi własny projekt ustawy, mający na celu obniżenie cen prądu.

Jak podkreślił w Polsat News, jego prezydentura ma być "narodem wolności, który nie poddaje się szantażom". Poinformował również, że on i jego współpracownicy analizują wszystkie ustawy, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta, a ostateczne decyzje co do ich podpisania lub zawetowania zostaną podjęte w wyznaczonych terminach.