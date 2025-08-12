Nawrocki i Tusk kibicują Lechii Gdańsk

Prezydent Nawrocki podobnie jak premier Donald Tusk jest wielkim kibicem Lechii Gdańsk. Nowa głowa naszego państwa nie ukrywa swoich sympatii kibicowskich. Następca Andrzeja Dudy od lat jest zagorzałym fanem klubu z Trójmiasta. Po zaprzysiężeniu na prezydenta nic się nie zmieniło. Nawrocki kilka dni po tym jak objął najważniejszy urząd w Polsce wybrał się na mecz Lechii.

Prezydent na żywo z trybun oglądał mecz 4. kolejki Ekstraklasy, w którym Lechia zmierzyła się na własnym stadionie z Motorem Lublin. Nawrocki na brak emocji i goli nie mógł narzekać. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. Remis jednak nie satysfakcjonuje gospodarzy. Lechia nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Kibice Lechii murem za prezydentem

Nawrocki bardziej zadowolony może być z tego jak został przyjęty przez miejscowych kibiców. Na trybunie najzagorzalszych fanów Lechii pojawił się transparent z hasłem: "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" i wizerunkiem następcy Andrzeja Dudy.

Lis ostro o Nawrockim i kibicach

W mediach społecznościowych skomentował to Tomasz Lis. Prezydent wszystkich kiboli, czyli bezmyślnego marginesu społecznego. Straszne - napisał dziennikarz.