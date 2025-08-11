Prezydent Karol Nawrocki kilka dni po zaprzysiężeniu wszedł do ringu [FOTO]
dzisiaj, 111 minut temu
Karol Nawrocki dał się poznać Polakom jako wielki fan bosku. Nowy prezydent jest nie tylko "kibicem w kapciach". Głowa naszego państwa lubi aktywnie spędzać czas. Już kilka dni po zaprzysiężeniu wszedł do ringu. Następca Andrzeja Dudy wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu.
1/13 Karol Nawrocki odwiedził rodzinny Gdańsk. Prezydent otworzył II Memoriał im. Jana Biangi - turniej bokserski upamiętniający legendarnego pięściarza i trenera
