Prezydent Karol Nawrocki kilka dni po zaprzysiężeniu wszedł do ringu [FOTO]

Karol Nawrocki dał się poznać Polakom jako wielki fan bosku. Nowy prezydent jest nie tylko "kibicem w kapciach". Głowa naszego państwa lubi aktywnie spędzać czas. Już kilka dni po zaprzysiężeniu wszedł do ringu. Następca Andrzeja Dudy wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu.