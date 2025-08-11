6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. W wyborach prezydenckich pokonał pokonał wystawionego przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego. Nawrocki był przedstawiany jako kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jego postulaty w znacznej mierze są zgodne z tym, o co walczy partia Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie jak PiS, Karol Nawrocki bardzo ostro krytykuje rząd Donalda Tuska.

Aż tylu respondentów nie wierzy w samodzielność Karola Nawrockiego

W sondażu zadano pytanie "czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?". Odpowiedź "zdecydowanie nie" - jak podała RMF FM - wybrało 26 procent badanych, a "raczej nie" - 18 proc. "To oznacza, że aż 44 proc. respondentów nie wierzy w samodzielność następcy Andrzeja Dudy" - podsumowała stacja.

Kto wierzy w niezależność nowego prezydenta?

Z badania wynika też, że wiarę w niezależność Karola Nawrockiego deklaruje 28 proc. badanych (jest ona silna u 9 proc.). Z kolei 14 proc. respondentów twierdzi, że prezydent nie będzie ani zależny, ani niezależny od PiS-u. Taka sama grupa - 14 proc. - nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat i zrealizowane je techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).