10 osób w tym 2,5-letnie dziecko zostało rannych w wypadku, do którego doszło w niedzielę ok. godz.18 w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim (Łódzkie). Pijany kierowca opla najechał na tył grupy pielgrzymów.

Wśród rannych jest małe dziecko

"Dziesięć rannych osób w tym 2,5-letnie dziecko zostało odwiezionych do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Większość doznało złamań i potłuczeń" - powiedział PAP asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Reklama

Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Zmierzała do Częstochowy. Pątnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed Przedborzem, gdzie pielgrzymi mieli zaplanowaną przerwę i nocleg.

Kierowca zatrzymany do dyspozycji prokuratora

"Na prostym, leśnym odcinku drogi kierowca opla najechał na tył ostatniej z trzech grup pielgrzymów" - opisał okoliczności wypadku asp. Dariusz Kaczmarek. Potwierdził wcześniejsze informacje, że sprawca wypadku był pijany. Dodał, że 54-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Zostanie przesłuchany dopiero po wytrzeźwieniu.

W akcji ratunkowej brało udział sześć zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 8 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.