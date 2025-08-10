O szczegółach poinformowała asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji. W nocy z soboty na niedzielę policjanci znaleźli na prywatnej posesji zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce. "Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która obecnie przebywa w pomieszczeniach komendy" - przekazała policjantka.

Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów

Zapytana, czy kobieta jest matką tego dziecka, policjantka odpowiedziała, że jest takie "podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno". "Czynności są dopiero na wstępnym etapie" - dodała. W związku z tym zdarzeniem nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.