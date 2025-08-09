"Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami" -powiedział Nawrocki w swoim wystąpieniu. "Polska wieś potrzebuje realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego" zaznaczył.

Wygasające moratorium na sprzedaż ziemi

Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - "Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem" - powiedział prezydent.

"Konstytucja polskiego rolnictwa"

Karol Nawrocki dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił „konstytucją polskiego rolnictwa”. - Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy – zaznaczył Nawrocki. Podkreślał, że zapis do tej preambuły da klasie politycznej możliwość walki o polskich rolników.

Obietnice i podziękowania

"To rozwiązanie powinno spodobać się rolnikom w całej Europie. Rolnicy z innych krajów europejskich także są bardzo zaniepokojeni podpisaniem umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur" - mówił prezydent. "Jest to rozwiązanie dla mnie najważniejsze, bo jest w imieniu polskich rolników, ale mam nadzieję, że nasi partnerzy spoza granicami Rzeczpospolitej, w Unii Europejskiej, pójdą tą samą drogą i zbudujemy koalicję państw, które są przeciwne podpisaniu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Będę o tym przypominał na arenie międzynarodowej z pełną konsekwencją" - dodał. Nawrocki podziękował rolnikom za oddane na niego w wyborach głosy. Podkreślał, że prezydent odpowiada za bezpieczeństwo kraju, a Polska musi być bezpieczna nie tylko militarnie, wojskowo, energetycznie i pod kątem cywilnym, ale także żywnościowo.