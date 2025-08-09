"W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!" - napisał w sobotę na swoim profilu na platformie X szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szafernaker.

Była już rozmowa telefoniczna Trumpa i Nawrockiego

10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i że otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie. 1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie.