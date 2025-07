To "takie wspaniałe zwycięstwo Karola Nawrockiego w Polsce. Będzie świetnym prezydentem! Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków" - napisał Trump na Truth Social.

Szefernaker: To będą dobre relacje

Mówiliśmy o tym w kampanii. Rozumiem, nie wszyscy musieli w to wierzyć, ale my bardzo mocno wierzymy i jesteśmy przekonani do tego, o czym mówimy. I tak będzie też. To będą dobre relacje polsko-amerykańskie – tak na wpis Trumpa zareagował w Radiu ZET poseł PiS i przyszły szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Od początku relacje pana prezydenta Trumpa z prezydentem elektem, a za chwilę prezydentem Rzeczypospolitej, Karolem Nawrockim, były bardzo dobre. Mówiliśmy o tym w kampanii, że to ważne, ponieważ druga strona obraziła się na Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych – stwierdził Szefernaker.

W kampanii Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA w Waszyngtonie. Donald Tusk jak dotąd nie miał możliwości rozmowy z Donaldem Trumpem. Na pewno dobrze dla Polski, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miał dobre relacje z naszym największym sojusznikiem – dodał Szefernaker.

To będą dobre relacje polsko-amerykańskie, ale przede wszystkim one będą pożyteczne dla Polaków, bo w polityce bardzo często mówi się o tym, co się dzieje, nazwiska, wypowiedzi, a na końcu Polacy nie widzą efektów. Przy dzisiejszej rekonstrukcji Polacy nie będą widzieć żadnych efektów tej rekonstrukcji rządu – podkreślił.

Jest tylko mowa cały czas o nazwiskach. A w przypadku prezydentury Karola Nawrockiego będą efekty– stwierdził.

Na pytanie, czy Nawrocki spotka się z Trumpem, odparł, że "po 6 sierpnia będziemy informować". Na pewno będzie to priorytet, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe – spuentował.

Antyimigranckie nagranie

Ponadto prezydent USA udostępnił nagranie z sobotnich antyimigranckich demonstracji pod hasłem "Stop imigracji!", zorganizowanych w wielu polskich miastach przez Konfederację.

Wideo pochodzi z aplikacji TikTok. Narrator, który podziwia mobilizację społeczeństwa, zadaje pytanie, czy podobna inicjatywa byłaby możliwa w Wielkiej Brytanii. Do nagrania dołączone jest pytanie: "Czy Polska daje przykład Europie?".

Nagranie z wiecu Nawrockiego

W czwartek nad ranem czasu polskiego Trump, również na swoim koncie na Truth Social, udostępnił nagranie z wiecu podczas kampanii wyborczej w Zabrzu, gdzie do Nawrockiego dołączył kandydat na prezydenta Rumunii, George Simion. Na wideo podpiętym do udostępnionego posta widać tłum zwolenników Nawrockiego i Simiona, skandujący: "Donald Trump!".

Zaprzysiężenie Nawrockiego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwołał na 6 sierpnia posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Nawrocki złoży wówczas przysięgę prezydencką.

1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie.

Centrowy burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan wygrał 18 maja drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii, zdobywając 53,6 proc. głosów. Lider skrajnie prawicowej partii AUR George Simion, który w pierwszej turze, 4 maja, zdobył najwięcej głosów, uzyskał w drugiej turze 46,4 proc. poparcia.