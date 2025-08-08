Prezydent Rosji oczekuje, że Ukraina przekaże Rosji cały wschodni region Donbasu oraz Krym, który zaanektował już w 2014 roku. To byłoby ogromne zwycięstwo dla Putina, ponieważ jego armia nie zdołała zająć tych terytoriów militarnie od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Głównym celem jest zamrożenie konfliktu, co miałoby doprowadzić do rozejmu i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.

Sprzeciw Ukrainy

Konstytucja Ukrainy zabrania odstępowania terytorium kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił, że nie uzna rosyjskiej aneksji.

USA szuka wsparcia

Amerykańscy dyplomaci próbują pozyskać poparcie dla tej propozycji od Ukrainy i jej europejskich sojuszników, jednak to poparcie nie jest pewne.

Obawy Europy

Europejscy partnerzy obawiają się, że po zawarciu rozejmu będą musieli monitorować zawieszenie broni, podczas gdy Putin będzie odbudowywał swoje siły. Nie wiadomo, czy Putin zgodzi się na trójstronne spotkanie z Trumpem i Zełenskim, nawet jeśli zawrze porozumienie z prezydentem USA.