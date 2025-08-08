Projekt zakłada, że rodziny z dwójką lub więcej dzieci nie będą płacić podatku dochodowego (PIT).

Element "Planu 21"

Propozycja ta była jednym z punktów programu wyborczego prezydenta Nawrockiego. Wśród innych propozycji z "Planu 21" znalazły się również obniżka podatku VAT oraz "sprawiedliwa waloryzacja emerytur".