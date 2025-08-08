Prezydent Karol Nawrocki złożył obiecany projekt ustawy dotyczący zerowego podatku PIT dla rodzin, które wychowują dwoje lub więcej dzieci. Inicjatywa jest częścią jego programu wyborczego pod nazwą "Plan 21". To już druga propozycja legislacyjna prezydenta, po wczorajszym projekcie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Projekt zakłada, że rodziny z dwójką lub więcej dzieci nie będą płacić podatku dochodowego (PIT).
Element "Planu 21"
Propozycja ta była jednym z punktów programu wyborczego prezydenta Nawrockiego. Wśród innych propozycji z "Planu 21" znalazły się również obniżka podatku VAT oraz "sprawiedliwa waloryzacja emerytur".
