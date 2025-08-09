Do ataku na Times Square w Nowym Jorku doszło w sobotę nad ranem czasu lokalnego. Sprawcą był 17-letni mężczyzna. Jak poinformowała rzeczniczka policji, strzały padły po kłótni z jednym z poszkodowanych. "Napastnik został zatrzymany, a broń zarekwirowano" - przekazała.

Trzy ranne osoby

Ranne zostały trzy osoby: 18-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 19 i 65 lat. Ich stan ma być stabilny. Na razie nie wiadomo, czy sprawca znał się z ofiarami. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać tłum uciekający po tym, jak oddano strzały, jednak AFP nie była w stanie potwierdzić ich wiarygodności.

W lipcu zamachowiec zastrzelił 4 osoby

W lipcu uzbrojony w karabin mężczyzna wszedł do nowojorskiego wieżowca i zastrzelił cztery osoby, po czym odebrał sobie życie.