Egipski portal Khabarmena poinformował, że do kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr nad Morzem Czerwonym, na południe od popularnej wśród polskich turystów Hurghady.

Tak zginął Tadeusz Duda. Są wyniki sekcji zwłok
Tak zginął Tadeusz Duda. Są wyniki sekcji zwłok

Zobacz również

Rannych 16 turystów

Według portalu rannych w wypadku zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.

Reklama

Poszkodowana rodzina z Polski

Serwis dla polskich turystów hurghada24.pl podał, że do wypadku doszło w piątek na drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża. Zgodnie z ustaleniami tego portalu poszkodowani obywatele Polski to osoby w wieku 12-41 lat, należące do jednej rodziny. Mają obecnie przebywać w szpitalu w Al-Kusajr i klinice w Port Ghalib.