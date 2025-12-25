Agata Wątróbska to aktorka znana m.in. z serialu "Rafi" oraz "Informacja zwrotna". Występowała również w Kabarecie na Koniec Świata, a także w Kabarecie Moralnego Niepokoju. Prywatnie związana jest z Januszem Chabiorem.

Życzenia świąteczne od Agaty Wątróbskiej

Czego oprócz cudownych świąt Bożego Narodzenia 2025 życzy Wam Agata Wątróbska? Zobaczcie.