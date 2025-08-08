Do tej tragedii doszło w Starej Wsi koło Limanowej. Tadeusz Duda zabił swoją córkę i zięcia, ranił teściową. Policja przez kilka dni poszukiwała sprawcy tej zbrodni. Mężczyzna najprawdopodobniej ukrywał się w pobliskich lasach.

Tadeusz Duda odebrał sobie życie? Są wyniki sekcji zwłok

Jego ciało znaleziono w pobliżu drogi prowadzącej do Starej Wsi. Wszystko wskazywało na to, że Tadeusz Duda odebrał sobie życie. Do lufy broni przyczepiony był list pożegnalny. Jak wynikało z nieoficjalnych informacji było to podsumowanie pełne refleksji nad życiem mordercy.

Tadeusz Duda groził rodzinie. "Nie znacie dnia ani godziny, jak was..."

Teraz Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała o wynikach sekcji zwłok Tadeusza Dudy. Potwierdzają one, że mężczyzna popełnił samobójstwo.

Przyczyna śmierci Tadeusza Dudy. Kiedy nastąpił zgon?

Rzeczniczka prokuratury - Justyna Rataj-Mykietyn powiedziała, że zgodnie z wynikami przyczyną śmierci Tadeusza Dudy były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Biegli ustalili także, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję. To potwierdza dodatkowo wersję o samobójstwie.

Z opinii biegłych wynika, że przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję – powiedziała PAP Justyna Rataj-Mykietyn.

Z tej broni Tadeusz Duda dokonał zabójstwa

Podczas śledztwa poszukiwana była broń, z której Tadeusz Duda miał zastrzelić córkę i zięcia a także postrzelić teściową. Ta, którą znaleziono przy jego zwłokach, nie była tą, z której dokonał zabójstwa. Prokuratura przekazała, że policjanci odnaleźli kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi. Wstępne ustalenia potwierdzają, że to właśnie z tej broni Tadeusz Duda dokonał zbrodni.