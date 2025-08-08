Do tej tragedii doszło w Starej Wsi koło Limanowej. Tadeusz Duda zabił swoją córkę i zięcia, ranił teściową. Policja przez kilka dni poszukiwała sprawcy tej zbrodni. Mężczyzna najprawdopodobniej ukrywał się w pobliskich lasach.
Tadeusz Duda odebrał sobie życie? Są wyniki sekcji zwłok
Jego ciało znaleziono w pobliżu drogi prowadzącej do Starej Wsi. Wszystko wskazywało na to, że Tadeusz Duda odebrał sobie życie. Do lufy broni przyczepiony był list pożegnalny. Jak wynikało z nieoficjalnych informacji było to podsumowanie pełne refleksji nad życiem mordercy.
Teraz Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała o wynikach sekcji zwłok Tadeusza Dudy. Potwierdzają one, że mężczyzna popełnił samobójstwo.
Przyczyna śmierci Tadeusza Dudy. Kiedy nastąpił zgon?
Rzeczniczka prokuratury - Justyna Rataj-Mykietyn powiedziała, że zgodnie z wynikami przyczyną śmierci Tadeusza Dudy były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Biegli ustalili także, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję. To potwierdza dodatkowo wersję o samobójstwie.
Z tej broni Tadeusz Duda dokonał zabójstwa
Podczas śledztwa poszukiwana była broń, z której Tadeusz Duda miał zastrzelić córkę i zięcia a także postrzelić teściową. Ta, którą znaleziono przy jego zwłokach, nie była tą, z której dokonał zabójstwa. Prokuratura przekazała, że policjanci odnaleźli kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi. Wstępne ustalenia potwierdzają, że to właśnie z tej broni Tadeusz Duda dokonał zbrodni.
