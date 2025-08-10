„Śmiertelne zagrożenie na wodzie: życie trzech osób przerwane przez ignorowanie zakazów. Jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buhazie, a kolejny mężczyzna i kobieta - w Zatoce” - przekazał szef władz obwodu donieckiego Ołeh Kiper.

Zginęli podczas kąpieli

"Wszyscy zginęli, gdy podczas kąpieli w strefach zakazanych dla wypoczynku natknęli się na materiały wybuchowe" - napisał na Telegramie.