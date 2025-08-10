Trzy osoby zginęły najprawdopodobniej w wyniku wybuchu morskich min w okolicach miejscowości Zatoka w obwodzie odeskim, nad Morzem Czarnym na południu Ukrainy. Do zdarzeń doszło na plażach, które są nieczynne ze względów bezpieczeństwa - powiadomiły w niedzielę obwodowe władze wojskowe.
„Śmiertelne zagrożenie na wodzie: życie trzech osób przerwane przez ignorowanie zakazów. Jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buhazie, a kolejny mężczyzna i kobieta - w Zatoce” - przekazał szef władz obwodu donieckiego Ołeh Kiper.
Zginęli podczas kąpieli
"Wszyscy zginęli, gdy podczas kąpieli w strefach zakazanych dla wypoczynku natknęli się na materiały wybuchowe" - napisał na Telegramie.
