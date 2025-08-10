Tragedia w Elblągu. 57-letni mężczyzna zastrzelił swoją żonę, a następnie odebrał sobie życie. Sprawą zajęła się elbląska prokuratura - dowiedział się reporter RMF FM.
Jak informuje policja, doszło do samobójstwa rozszerzonego. 57-letni mężczyzna najpierw zastrzelił swoją 51-letnią żonę, która siedziała za kierownicą zaparkowanego na ich posesji auta, a następnie przed domem odebrał sobie życie.
Policję wezwali sąsiedzi
Jak udało się ustalić reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu, 57-latek nie miał pozwolenia na broń. Funkcjonariuszy zaalarmowali sąsiedzi, którzy usłyszeli strzały.
Sprawą zajęła się prokuratura
Sprawą zajmuje się już prokuratura w Elblągu, która będzie wyjaśniała wszystkie okoliczności tej tragedii, a także to, czy zaangażowane w to były inne osoby.
Gdzie uzyskać pomoc w kryzysie psychicznym?
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
- 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
