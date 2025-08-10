Pierwsze burze mają pojawić się około południa, a późnym popołudniem lub wieczorem strefa niebezpiecznych zjawisk powinna opuścić Polskę.

Groźne burze

IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują do późnych godzin wieczornych.

Upały nie odpuszczają

Cały czas obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla południowo-wschodniej Polski w województwie mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Na tym obszarze spodziewane są temperatury maksymalne wahające się miedzy 29 st. C a 32 st. C. Ostrzeżenia te będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12 do 20.

Grad i trąby powietrzne

Polscy Łowcy Burz alarmują, że zjawiskom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h, grad o średnicy do 5 cm, a lokalnie nawet trąby powietrzne.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę alert przed burzami z gradem i silnym wiatrem, który dotyczy części województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki) oraz woj. podkarpackiego. „Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - przypomina RCB.