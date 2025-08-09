Na lotnisku Kraków-Balice miało miejsce niezwykłe wydarzenie, żywcem przeniesione z planu przebojowej komedii romantycznej. On, ona, welwetowe czerwone pudełeczko z pierścionkiem, romantyczne słowa i... samolot linii Ryanair w tle.

Zadał ważne pytanie ukochanej na lotnisku

Mężczyzna o imieniu Sylwester oświadczył się swojej ukochanej Aleksandrze na płycie lotniska, co zostało uwiecznione na zdjęciach i opublikowane w mediach społecznościowych przez pracowników lotniska.

Powiedziała "tak"

Zaręczyny odbyły się na oczach pasażerów, załogi samolotu i personelu lotniska, który pomógł w organizacji tego wyjątkowego momentu. Sylwester zaprosił Aleksandrę na "urodzinowy wyjazd", co było pretekstem do zaaranżowania zaręczyn. Gdy para pojawiła się na płycie lotniska, mężczyzna uklęknął i zadał ważne pytanie, na które Aleksandra odpowiedziała "tak".

Na profilu Kraków Airport pojawił się entuzjastyczny wpis, w którym opowiedziano o tym niezwykłym wydarzeniu. Do ich zaręczyn odniósł się Ryanair. Przewoźnik zażartował z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. "Opłata zaręczynowa wkrótce" - napisał Ryanair na Facebooku, udostępniając wpis z profilu lotniska w Balicach.