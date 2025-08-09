Na lotnisku Kraków-Balice miało miejsce niezwykłe wydarzenie, żywcem przeniesione z planu przebojowej komedii romantycznej. On, ona, welwetowe czerwone pudełeczko z pierścionkiem, romantyczne słowa i... samolot linii Ryanair w tle.

Zadał ważne pytanie ukochanej na lotnisku

Mężczyzna o imieniu Sylwester oświadczył się swojej ukochanej Aleksandrze na płycie lotniska, co zostało uwiecznione na zdjęciach i opublikowane w mediach społecznościowych przez pracowników lotniska.

Reklama
Ryanair odwołuje loty. To europejskie lotnisko będzie zamknięte
Ryanair odwołuje loty. To europejskie lotnisko będzie zamknięte

Zobacz również

Powiedziała "tak"

Zaręczyny odbyły się na oczach pasażerów, załogi samolotu i personelu lotniska, który pomógł w organizacji tego wyjątkowego momentu. Sylwester zaprosił Aleksandrę na "urodzinowy wyjazd", co było pretekstem do zaaranżowania zaręczyn. Gdy para pojawiła się na płycie lotniska, mężczyzna uklęknął i zadał ważne pytanie, na które Aleksandra odpowiedziała "tak".

Oświadczyny na lotnisku skomentował Ryanair Oświadczyny na lotnisku skomentował Ryanair / Facebook

Na profilu Kraków Airport pojawił się entuzjastyczny wpis, w którym opowiedziano o tym niezwykłym wydarzeniu. Do ich zaręczyn odniósł się Ryanair. Przewoźnik zażartował z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. "Opłata zaręczynowa wkrótce" - napisał Ryanair na Facebooku, udostępniając wpis z profilu lotniska w Balicach.