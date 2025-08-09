Trwa wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" a tak naprawdę powoli dobiega końca. Co roku w soboty mieszkańcy jednego z polskich miast oraz widzowie TVP mogą obejrzeć nadawany na żywo koncert, na którym występują polscy artyści.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 rozpoczęło się w Zakopanem. Odwiedziło już m.in. Elbląg, Giżycko, czy Poddębice. Teraz czas na Lublin.

Lato z Radiem i TVP w Lublinie. Kto wystąpi w sobotę 9 sierpnia 2025?

Tym razem artyści wystąpią na Placu Zamkowym w Lublinie. Na scenie pojawią się wykonawcy różnych stylów oraz pokoleń. Wystąpią m.in.

Reklama

Dawid Kwiatkowski

Patrycja Markowska

De Mono

Feel

Michał Szpak

Urszula

Organek

Ania Rusowicz

Brathanki

Joanna Jakubas

Mikołaj Przybylski.

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.

Lato z Radiem 2025 w Lublinie. O której i gdzie emisja koncertu?

Koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.