Trwa wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" a tak naprawdę powoli dobiega końca. Co roku w soboty mieszkańcy jednego z polskich miast oraz widzowie TVP mogą obejrzeć nadawany na żywo koncert, na którym występują polscy artyści.
"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 rozpoczęło się w Zakopanem. Odwiedziło już m.in. Elbląg, Giżycko, czy Poddębice. Teraz czas na Lublin.
Lato z Radiem i TVP w Lublinie. Kto wystąpi w sobotę 9 sierpnia 2025?
Tym razem artyści wystąpią na Placu Zamkowym w Lublinie. Na scenie pojawią się wykonawcy różnych stylów oraz pokoleń. Wystąpią m.in.
- Dawid Kwiatkowski
- Patrycja Markowska
- De Mono
- Feel
- Michał Szpak
- Urszula
- Organek
- Ania Rusowicz
- Brathanki
- Joanna Jakubas
- Mikołaj Przybylski.
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.
Lato z Radiem 2025 w Lublinie. O której i gdzie emisja koncertu?
Koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.
