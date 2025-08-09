Trwa wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" a tak naprawdę powoli dobiega końca. Co roku w soboty mieszkańcy jednego z polskich miast oraz widzowie TVP mogą obejrzeć nadawany na żywo koncert, na którym występują polscy artyści.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 rozpoczęło się w Zakopanem. Odwiedziło już m.in. Elbląg, Giżycko, czy Poddębice. Teraz czas na Lublin.

Męskie Granie 2025 - Kraków. Line-up i dokładne godziny koncertów
Męskie Granie 2025 - Kraków. Line-up i dokładne godziny koncertów

Zobacz również

Lato z Radiem i TVP w Lublinie. Kto wystąpi w sobotę 9 sierpnia 2025?

Tym razem artyści wystąpią na Placu Zamkowym w Lublinie. Na scenie pojawią się wykonawcy różnych stylów oraz pokoleń. Wystąpią m.in.

Reklama
  • Dawid Kwiatkowski
  • Patrycja Markowska
  • De Mono
  • Feel
  • Michał Szpak
  • Urszula
  • Organek
  • Ania Rusowicz
  • Brathanki
  • Joanna Jakubas
  • Mikołaj Przybylski.

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.

Lato z Radiem 2025 w Lublinie. O której i gdzie emisja koncertu?

Koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.