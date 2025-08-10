"W jednym z zakładów produkcyjnych na terenie miasta Czyżew doszło do wydzielenia się oparów substancji chemicznej" - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem kpt. Cezary Zalewski.

Ewakuacja w związku z zagrożeniem

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe opuszczenie zagrożonego terenu. "W związku z zaistniałą sytuacją w firmie Clovin prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację" - przekazano w komunikacie po godz. 18. Ewakuowani mogli schronić się w budynku szkoły podstawowej. Zaapelowano również o zachowanie spokoju i udzielenie pomocy seniorom oraz dzieciom.

Reklama
Quadem po lesie? Lepiej nie ryzykuj. Nowe przepisy ostro uderzą po kieszeni
Quadem po lesie? Lepiej nie ryzykuj. Nowe przepisy ostro uderzą po kieszeni

Zobacz również

Sytuacja została opanowana

Łącznie ewakuowano 109 osób, które późnym wieczorem mogły wrócić do siebie. "Sytuacja jest opanowana i możecie państwo bezpiecznie wrócić do swoich domów" - napisał burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski na profilu urzędu miasta. Podziękował też strażakom i policjantom zaangażowanym w akcję.

W Tatrach zginął turysta. Spadł ze 100-metrowej skalnej ściany
W Tatrach zginął turysta. Spadł ze 100-metrowej skalnej ściany

Zobacz również

Oświadczenie ws. wycieku

Oświadczenie w sprawie zdarzenia wydał prezes firmy Clovin S.A., który w komunikacie zamieszczonym na profilu w mediach społecznościowych napisał, że w zakładzie w Czyżewie "doszło do reakcji egzotermicznej jednego z półproduktów stosowanych w produkcji proszków do prania". W ocenie firmy wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo, a straż pożarna została powiadomiona niezwłocznie. "Pomiary wykazały, że stężenia oparów nie przekroczyły dopuszczalnych norm, nie doszło do pożaru ani do skażenia wód. Wspólnie z Burmistrzem podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców najbliższych budynków - w trosce o ich bezpieczeństwo oraz dla umożliwienia straży pożarnej sprawnego prowadzenia akcji. Aktualnie sytuacja jest opanowana" - napisano w komunikacie zamieszczonym w sobotę późnym wieczorem.