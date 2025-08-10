Część ekspertów uważa, że na rok przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r., Donald Tusk mógłby zostać zastąpiony przez Radosława Sikorskiego. O to, czy Radosław Sikorski lepiej pełniłby funkcję szefa rządu, zapytano Polaków w nowym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Radosław Sikorski czy Donald Tusk?

Wyniki badania pokazują, że 26,8 proc. respondentów uważa, iż szef MSZ sprawdziłby się lepiej na tym stanowisku. Odpowiedź „nie, byłby gorszym premierem” wybrało 15,5 proc. respondentów. 34,7 proc. zadeklarowało, że nie dostrzega różnicy między Donaldem Tuskiem a Radosławem Sikorskim w roli premiera. 23 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

O to, czy Radosław Sikorski faktycznie mógłby w tej kadencji zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera, zapytał też Onet. Wyniki najnowszego sondażu SW Research pokazują, że większość respondentów nie wierzy w taki scenariusz - zaledwie 24,3 proc. ankietowanych uważa, że dojdzie do zmiany szefa rządu.