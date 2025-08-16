Premier Donald Tusk poinformował, że zakończyła się telekonferencja europejskich liderów w sprawie piątkowego spotkania prezydentów USA i Rosji. W rozmowach, które oceniały efekty szczytu na Alasce, wziął udział m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki. Tusk ogłosił, że europejscy przywódcy przygotowali wspólne oświadczenie.
Po spotkaniu z Władimirem Putinem, prezydent Donald Trump połączył się z liderami Europy w telekonferencji, aby zdać im raport z rozmów. W pierwszej rozmowie online uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego opinię wysłuchali także Emmanuel Macron (prezydent Francji), Friedrich Merz (kanclerz Niemiec) oraz Keir Starmer (premier Wielkiej Brytanii).
Przygotowanie oświadczenia
Po zakończeniu rozmowy z Trumpem i Zełenskim, europejscy przywódcy kontynuowali naradę we własnym gronie. Uczestnicy rozmowy, w tym Tusk i inni liderzy, przygotowali wspólne oświadczenie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama