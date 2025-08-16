Po spotkaniu z Władimirem Putinem, prezydent Donald Trump połączył się z liderami Europy w telekonferencji, aby zdać im raport z rozmów. W pierwszej rozmowie online uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego opinię wysłuchali także Emmanuel Macron (prezydent Francji), Friedrich Merz (kanclerz Niemiec) oraz Keir Starmer (premier Wielkiej Brytanii).

Przygotowanie oświadczenia

Po zakończeniu rozmowy z Trumpem i Zełenskim, europejscy przywódcy kontynuowali naradę we własnym gronie. Uczestnicy rozmowy, w tym Tusk i inni liderzy, przygotowali wspólne oświadczenie.