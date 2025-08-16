Oprócz Trumpa, w rozmowie uczestniczył sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff.

Wśród europejskich liderów znaleźli się m.in.:

  • Prezydent Francji Emmanuel Macron.
  • Kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb.
  • Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
  • Sekretarz generalny NATO Mark Rutte.