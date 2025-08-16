Prezydent USA Donald Trump zdał raport z piątkowego spotkania z Władimirem Putinem podczas telekonferencji z europejskimi przywódcami. Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej, w rozmowie wzięli udział m.in. prezydenci Polski, Karol Nawrocki, i Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.
Oprócz Trumpa, w rozmowie uczestniczył sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff.
Wśród europejskich liderów znaleźli się m.in.:
- Prezydent Francji Emmanuel Macron.
- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
- Prezydent Finlandii Alexander Stubb.
- Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
- Sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
