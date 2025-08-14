Trump przed spotkaniem z Putinem

Trump oświadczył w wywiadzie dla Radia Fox News, że groźba amerykańskich sankcji prawdopodobnie wpłynęła na decyzję Putina, który poprosił o spotkanie.

Zapytany, jakie "zachęty gospodarcze” ma zamiar zaoferować swemu rozmówcy, prezydent odmówił odpowiedzi. Dodał, że "gospodarcze zachęty i sankcję są bardzo mocne”.

"Trójstronne spotkanie jest konieczne"

Trójstronne spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jest konieczne, a by zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - ocenił w czwartek prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Radia Fox News.

Trump oświadczył jednak, że istnieje "25-procentowe ryzyko”, iż spotkanie z Putinem skończy się fiaskiem, a wtedy wdrożone zostaną sankcje. Jeśli jednak rozmowy potoczą się dobrze, to zadzwoni po nich do Zełenskiego i europejskich przywódców.

Dodał, że w sprawie granic Ukrainy dojdzie do rozwiązania "coś za coś”.

Zastrzegł, że nie wie, czy konferencja prasowa po szczycie będzie wspólna dla obu przywódców, czy też nie.