Błaszczak, Jaki i Tobiasz nie przekroczyli 5 proc.

Kolejne miejsca w sondażu IBRiS dla "Faktu" zajęli: Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Tobiasz Bocheński. Wszyscy trzej politycy PiS uzyskali po 5 proc. głosów. 24 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Na dalszych miejscach znaleźli się: była premier Beata Szydło oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z wynikami na poziomie 1 proc.

24 proc. nie ma zdania

Prawie jedna piąta (18 proc.) ankietowanych wolałaby widzieć w roli szefa PiS kogoś spoza tej grupy. Z kolei 24 proc. ankietowanych odpowiedziało: "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS wykonano od 14 do 16 lutego na próbie 1 tys. osób za pomocą badania zrealizowanego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).