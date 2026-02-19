Wcześniej o sprawie pisał "Super Express". Jak dowiedzieli się dziennikarze gazety, kilku prominentnych polityków PiS może spotkać kara w postaci zawieszenia, a nawet wykluczenia z partii. Jarosław Kaczyński przygotowuje listę nazwisk działaczy. Według gazety, prezes chce w ten sposób zdyscyplinować polityków, którzy publicznie się kłócą.

Michał Dworczyk z upomnieniem

Jarosław Kaczyński ogłosił, że każdy polityk PiS, który zabierze głos w "szkodliwej dyskusji" musi liczyć się z zawieszeniem w prawach członka. Według "SE" na liście jest Michał Dworczyk, który dostał już raz ostrzeżenie i upomnienie, ale i tak zabrał głos publicznie.

Jak zauważył "SE" fakt, że Dworczyk jest na celowniku, widać też patrząc na listę gości, jacy mają pojawić się na panelu w Stalowej Woli. Byłego szefa KPRM nie ma na tym spotkaniu poświęconym obronności i programowi SAFE.

"Najbardziej nadawał na niego Błaszczak"

Dworczyk obronnością zajmuje się od lat 90. Z rekomendacji Jarosława Kaczyńskiego pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim (zasiada w niej jako jedyny Polak) - przypomina WP.

Dworczyk to także jeden z najbardziej zaufanych ludzi Mateusza Morawieckiego. Ostatnio jednak podpadł władzom PiS z powodu niedostosowania się do partyjnych wytycznych. W wywiadach "jeździ" po "maślarzach" (frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiego- red.). Prezes widocznie w to uwierzył. Najbardziej nadawał na niego Błaszczak. I dlatego Michała ma nie być w Stalowej Woli. To kara - stwierdził informator WP.

Dworczyk o SAFE

Dworczyk miał także podpaść u prezesa PiS wywiadem, w którym stwierdził - wbrew partyjnemu przekazowi - że dobrze, iż spółka Polska Amunicja ma być "profitentem" programu SAFE. Tymczasem od kilku dni politycy PiS mówią, iż to, że Polska Amunicja ma otrzymać miliardy złotych w ramach SAFE, to skandal, którym powinno zająć się Centralne Biuro Antykorupcyjne i sejmowa komisja ds. służb specjalnych.

Michał Dworczyk w "Kanale Zero" powiedział, że Paweł Poncyljusz - stojący dziś na czele spółki Polska Amunicja- jest nie tylko byłym posłem Koalicji Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo bym chciał, żeby Polska Amunicja dostała środki z SAFE. Podobnie, jak firma Niewiadów. Dlaczego? Bo to mogą być jedyne dwie firmy, które mogą w krótkim czasie posiadać taką zdolność -mówił Dworczyk.