Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja powiedział, że dokonał wyboru kandydata PiS na premiera.

Kiedy poznamy nazwisko kandydata PiS na premiera?

Dopytywany, kiedy poznamy to nazwisko, odparł: Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach.

Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – powiedział prezes PiS.

Kaczyński: Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia

Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji – zaznaczył Kaczyński.