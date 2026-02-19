Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek, że podjął już decyzję w sprawie kandydata partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. "Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna" – dodał szef Prawa i Sprawiedliwości dopytywany, kiedy opinia publiczna pozna nazwisko kandydata.
Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja powiedział, że dokonał wyboru kandydata PiS na premiera.
Kiedy poznamy nazwisko kandydata PiS na premiera?
Dopytywany, kiedy poznamy to nazwisko, odparł: Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach.
Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – powiedział prezes PiS.
Kaczyński: Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia
Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji – zaznaczył Kaczyński.
