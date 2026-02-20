Teleturniej "Milionerzy" we wrześniu ubiegłego roku przeniósł się ze stacji TVN do Polsatu. Prowadzącym od początku istnienia tego programu jest Hubert Urbański. 16 lutego wystartowała kolejna, nowa edycja "Milionerów".

To pytanie w "Milionerach" sprawiło małe kłopoty

Uczestniczką 56. odcinka teleturnieju była Małgorzata Wojtunik. Dziennikarka, która miesza w Gdyni i pracuje dla międzynarodowej agencji prasowej szła jak burza. Udzielała pewnych i zdecydowanych odpowiedzi. Pierwsze wątpliwości pojawiły u niej przy pytaniu za 5 tys. złotych. Dotyczyło ono filmu "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" w reżyserii Stanisława Barei.

Uczestniczka "Milionerów" poprosiła o wsparcie publiczność, a widzowie w większości wskazali właściwą odpowiedź. Chodziło o "mleko". Na kolejne pytania Małgorzata odpowiadała bezbłędnie.

Pytanie za 75 tys. zł zaskoczyło uczestniczkę

Dopiero, gdy dotarła do tego za 75 tys. zł zaczęły się schody. "Który z tatrzańskich szczytów ma ponad 2000 m n.p.m.?" - zapytał Hubert Urbański. Uczestniczka miała do wyboru cztery odpowiedzi:

A. Giewont

B. Kasprowy Wierch

C. Ciemniak

D. Wielka Kotelnica.

Zastanawiam się, czy kusić los i znów zaufać intuicji, bo finansowo nic nie tracę- zastanawiała się uczestniczka tego odcinka "Milionerów". Postanowiła wykorzystać koło ratunkowe "Telefon do przyjaciela" i zadzwonić do przyjaciółki Marty.

Jaka była poprawna odpowiedź na pytanie za 75 tys. zł?

Ta pomagając jej wskazała odpowiedź A. Małgorzata postanowiła zaufać przyjaciółce. Niestety odpowiedź ta okazała się błędną. Poprawna to C. czyli Ciemniak. Szczyt ten ma wysokość 2096 m n.p.m.. Giewont "tylko" 1894 m n.p.m.