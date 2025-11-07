"Milionerzy" w Polsacie

"Milionerzy" teleturniej, który ma wielu fanów. We wrześniu nastąpiła wielka przeprowadzka. Program prowadzony przez Huberta Urbańskiego trafił z TVN do Polsatu. Każdy odcinek wzbudza wiele emocji, zwłaszcza, gdy uczestnicy zastanawiają się nad poprawną odpowiedzią i walczą o wysokie wygrane.

W "Milionerach" padło pytanie za pół miliona. Jak brzmiało?

Tak było i tym razem. W czwartkowy wieczór, 6 listopada, wyemitowany został 40. odcinek programu "Milionerzy". Uczestniczką, która dotarła do pytania wartego pół miliona, była Julia. Na początku odcinka Julia odpowiadała na pytanie za 250 tys. zł. Brzmiało ono: "Chopper, adventure, bobber, cafe racer, naked, scrambler, cruiser to…".

Do wyboru miała cztery odpowiedzi: A. rasy bydła, B. rodzaje motocykli, C. typy jachtów, D. narzędzie szefa kuchni. Skorzystała z nowego koła ratunkowego, którym była podpowiedź Huberta Urbańskiego. Prowadzący potwierdził to, co chciała zaznaczyć Julia, czyli odpowiedź B. rodzaje motocykli i wygrała 250 tys. złotych.

Z kolejnym pytaniem za 500 tys. złotych nie było już tak łatwo. Brzmiało ono tak: "Starsi panowie dwaj, czyli Przybora i Wasowski, jako gospodarze swojego programu byli ubrani:". Do wyboru Julia miała cztery odpowiedzi:

A. we fraki

B. w smokingi

C. w jaskółki

D. ramoneski.

Uczestniczka "Milionerów" odpuściła dalszą grę. Jaka była poprawna odpowiedź?

Uczestniczka "Milionerów" wykorzystała ostatnie koło ratunkowe, ale jej przyjaciel, do którego zadzwoniła nie potrafił jej pomóc. Po rozmowie uczestniczka zdecydowała się zakończyć grę i nie udzielać odpowiedzi na pytanie za 500 tys. złotych. Powiedziała, że gdyby miała wybrać odpowiedź, zdecydowałaby się na A. Nie była to poprawna odpowiedź. Poprawną było C, czyli "jaskółki".