"Milionerzy" to jeden z tych teleturniejów, który cieszy się ogromną popularnością. Zarówno zawodnicy, jak i pytania, na które odpowiadają często wzbudzają ogromne emocje.

Teleturniej "Milionerzy" z TVN do Polsatu

W teleturnieju 'Milionerzy" uczestnicy odpowiadają na pytania z różnych dziedzin i walczą o główną wygraną, czyli milion złotych. Bywa, że są one nieco podchwytliwe i wymagają nie tylko wiedzy, ale także logicznego myślenia. Program oparty jest na międzynarodowym formacie "Who Wants to Be a Millionaire?", stworzonym w Wielkiej Brytanii. We wrześniu "Milionerzy" przenieśli się z TVN do Polsatu. Prowadzącym teleturniej pozostał Hubert Urbański.

Wpadka w "Milionerach". Co pokonało uczestniczkę?

W odcinku, który wyemitowany został w poniedziałek, uczestniczką, która wzbudziła sporo emocji była Emilia Siwoń z Warszawy. Wcześniej brała udział w "Milionerach" jako osoba towarzysząca i kibicowała swojej mamie. Tym razem to ona wzięła udział w teleturnieju. Kibicował jej partner, Konrad. Niestety Emilia swój udział w "Milionerach" zakończyła już na pierwszym pytaniu.

Wpadka w "Milionerach". Co pokonało uczestniczkę?

Hubert Urbański zadał Emilii pytanie o to, jaka cyfra znajduje się po lewej stronie przecinka w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Emilia najpierw wyjaśniła na głos, czym jest liczba pi. Jednak ostatecznie zaznaczyła błędną odpowiedź. Wybrała "A", czyli 1, tymczasem prawidłową była "B", czyli 3.

Internauci komentują wpadkę w "Milionerach"

W sieci pojawiło się wiele komentarzy po tej wpadce uczestniczki "Milionerów". "A trzeba było przeczytać pytanie dwa razy"; "Pomyliły się chyba strony, bo po prawej jako pierwsza jest jedynka"; "Biedna pomyliły jej się strony, bo wiedziała odpowiedź. Zdecydowanie stres"; "Nawet osoba zestresowana jest w stanie dobrze na to pytanie odpowiedzieć" - pisali.

Najlepszym wynikiem tego odcinka teleturnieju "Milionerzy" był ten uzyskany przez Bartłomieja Chomackiego z Warszawy. Ostatecznie zakończył grę z wygraną 250 tys. zł.