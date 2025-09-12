"Milionerzy" trafili do Polsatu. Tak wybierani są gracze

Teleturniej "Milionerzy" od września emitowany jest na antenie Polsatu. To właśnie tam Hubert Urbański i prowadzony przez niego program przeniósł się ze stacji TVN. Nastąpiła pewna zmiana i gracze nie są wybierani drogą "kto szybszy, ten lepszy", ale podczas castingów.

W najnowszych odcinku, który wyemitowany został w czwartek 11 września, jedną z uczestniczek była Karolina Szymczak z Zawiercia. Świetnie poradziła sobie z pierwszymi pytaniami. Przy tym za 15 tys. zł wykorzystała koło ratunkowe "pół na pół". Dotyczyło ono Jana III Sobieskiego i jego przydomka "Lew Lechistanu". Przy kolejnym pytaniu za 50 tys złotych poprosiła o pomoc publiczność. Telefon do przyjaciela a dokładnie do mamy wykorzystała odpowiadając na pytanie za 75 tys. złotych. Dotyczyło ono czwartej części "Chłopów" Reymonta a dokładnie jego nazwy, czyli "Lata".

Pytanie za 125 tys. zł w "Milionerach". Pokonało uczestniczkę

Schody zaczęły się na pytaniu za 125 tys. złotych. Hubert Urbański zapytał ją o to, czego "nie znajdziemy na firmamencie". Odpowiedzi, które Karolina miała do wyboru brzmiały:

A. Smoka

B. Pegaza

C. Centaura

D. Syreny.

"Firmament" pokonał uczestniczkę "Milionerów". Jaka była poprawna odpowiedź?

Uczestniczka przyznała, że nie wie, co oznacza słowo "firmament". Jej skojarzeniem było starożytne sklepienie niebieskie. Stwierdziła, że na niebie można znaleźć smoka, centaura i pegaza, ale nie syrenę. Postawiła ostatecznie na odpowiedź A, czyli smoka. Jej strzał okazał się błędny. Prawidłową odpowiedzią była syrena. Przez swój błąd uczestniczka ukończyła teleturniej "Milionerzy" z kwotą 50 tys. zł. Pytanie o "firmament" ją pokonało.