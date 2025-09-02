Teleturniej "Milionerzy" przeniósł się z TVN do Polsatu. Prowadzącym wciąż jest Hubert Urbański. W pierwszym, premierowym odcinku teleturnieju nie obyło się bez trudnych pytań oraz zabawnych a wręcz śmiesznych sytuacji z tym związanych.

Premiera "Milionerów". Pytanie o bieliznę rozbawiło Huberta Urbańskiego

Tak było, gdy Hubert Urbański zadał uczestnikowi pytanie za 125 tys. złotych. Dotyczyło ono jockstrapów. Po wykorzystaniu koła pół na pół grający Sebastian Ponicki staną przed trudnym wyborem – musiał zdecydować czy jockstrapy "nie zasłaniają pośladków" czy może "nie zasłaniają przyrodzenia".

Uczestnik "Milionerów" grał o 125 tys. zł. Myślał, że jockstropy to spodnie

W pewnym momencie uczestnik stwierdził, że to zapewne rodzaj nietypowych spodni z wycięciem. Te wspomnienia były początkiem humorystycznej wymiany zdań między nim a Hubertem Urbańskim. "Natalia, niestety, takich nie nosi" - powiedział Sebastian, odnosząc się do towarzyszącej mu osoby, która siedziała na widowni.

Urbański dopytywał, gdzie uczestnik widział te spodnie. Odpowiedź, że "niestety" tylko na zdjęciach jeszcze bardziej rozbawiła prowadzącego. Jak to dobrze, że ja tego nie powiedziałem - stwierdził.

Uczestnik "Milionerów" źle odpowiedział. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Niestety odpowiedź, której udzielił uczestnik nie była poprawna. Kosztowała go utratę pieniędzy, które otrzymał za poprawną odpowiedź na poprzednie pytanie. Ostatecznie wygrał 50 tys. złotych. Prawidłowa odpowiedź na pytanie dotyczące jockstropów to: "nie zasłaniają pośladków". To nie spodnie a bielizna a dokładnie męskie majtki.