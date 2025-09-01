QUIZ. Wielki powrót teleturnieju "Milionerzy". Pytania za milion. Odpowiesz chociaż na kilka?
dzisiaj, 93 minut temu
Teleturniej "Milionerzy" wraca do emisji. W tym quizie przypominamy pytania za milion, na które odpowiadali zwycięzcy. Czy wiecie, że padły aż 29 razy, ale prawidłowo odpowiedziało na nie zaledwie pięciu graczy? Na ile z nich znacie odpowiedź? Sprawdźcie się w naszym quizie!
