Teleturniej "Milionerzy" wraca do emisji. W tym quizie przypominamy pytania za milion, na które odpowiadali zwycięzcy. Czy wiecie, że padły aż 29 razy, ale prawidłowo odpowiedziało na nie zaledwie pięciu graczy? Na ile z nich znacie odpowiedź? Sprawdźcie się w naszym quizie!

Przejdź do quizu