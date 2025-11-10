Bartosz Radziejewski zaczął grę w poprzednim odcinku. Zdobył 50 tys. Wykorzystał wtedy już jedno z trzech dostępnych kół ratunkowych - telefon do przyjaciela. Stało się to przy pytaniu za 10 tys. zł. 10 listopada korzystał z dwóch pozostałych kół ratunkowych: pół na pół przy pytaniu za 75 tys. zł oraz pytania do prowadzącego przy pytaniu za pół miliona złotych.

Tak brzmiało pytanie za milion złotych w "Milionerach"

W poniedziałkowy wieczór 10 listopada Bartosz Radziejewski z Wrocławia usłyszał od Huberta Urbańskiego pytanie za milion złotych. Brzmiało ono tak: "Co rozpali zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki?". Sapioseksualizm to termin określający pociąg do osób inteligentnych - dla sapioseksualisty największym afrodyzjakiem jest intelekt, a nie wygląd czy status. Jakie odpowiedzi miał do wyboru gracz? A: krwisty stek chateaubriand, B: selfie w piżamie, C: cytat z Kanta lub Einsteina, D: fotka z wakacji na Bali. Pan Bartosz nie miał już żadnego koła ratunkowego. Nie wahał się długo. Szybko postawił na odpowiedź C i okazała się ona poprawna.

Reklama

Zwycięzca "Milionerów" o najtrudniejszym pytaniu

Reklama

Przez całą grę byłem dosyć spokojny, natomiast pytanie za 500 tys. było dla mnie przełomowe, ponieważ towarzyszyła mi przy nim największa doza niepewności. Ta niepewność i emocje związane z poprawną odpowiedzią zostały ze mną także na finałowe pytanie. W związku z tym podchodziłem do niego z jednej strony bardzo entuzjastycznie, jakby świadomy tego, na jakim etapie jestem, natomiast z drugiej strony musiałem się znów uspokoić, z powrotem ustabilizować się i powrócić do skupienia z wcześniejszych etapów gry - powiedział pan Bartosz po wygranej.

Uczestniczka 'Milionerów' odpadła na pytaniu za 250 tys. zł. Pokonały ją 'jaskółki'
Uczestniczka "Milionerów" odpadła na pytaniu za 250 tys. zł. Pokonały ją "jaskółki"

Zobacz również

Na to zwycięzca przeznaczy wygraną w "Milionerach"

Dokładnie tak jak zapowiadałem w castingu, będzie to budowa domu. Pomimo że jestem raczej człowiekiem lasu, gór, natury, to jednak jestem na takim etapie życia, gdzie chciałbym mieć prawdziwy dom i chciałbym go po prostu albo zbudować, albo odbudować. Część wygranej na pewno przeznaczę też na własny rozwój. Zamierzam rozpocząć studia MBA - powiedział pan Bartosz.