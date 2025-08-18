Prezydent Zełenski przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. Według mediów w rozmowach weźmie udział także wiceprezydent J.D. Vance.

Odpowiedź na propozycję Putina

Oświadczenie Zełenskiego to bezpośrednia odpowiedź na doniesienia mediów, które informowały, że prezydent Rosji Władimir Putin miał zaproponować oddanie kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni.

Reklama

Wcześniej media donosiły, że Ukraina stanowczo sprzeciwia się oddaniu jakichkolwiek terenów, argumentując, że naruszałoby to konstytucję kraju. W rozmowach ma także pojawić się temat "silnych gwarancji bezpieczeństwa" dla Ukrainy, w których, według "NYT", mogliby wziąć udział amerykańscy żołnierze.