Plan pokojowy zakłada oddanie Rosji reszty obwodu donieckiego. Kijów jednak stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, ponieważ tereny te są kluczowe strategicznie i bogate w złoża mineralne. Ukraińscy urzędnicy podkreślają, że stałe oddanie jakiegokolwiek terytorium narusza ukraińską konstytucję. W zamian za ustępstwa, Rosja miałaby dać pisemne gwarancje, że nie zaatakuje ponownie. Putin zgodził się, że Ukraina powinna mieć silne gwarancje bezpieczeństwa, choć nie w ramach NATO. Trump miał powiedzieć europejskim liderom, że amerykańscy żołnierze mogą być częścią tych gwarancji. Kijów chce poznać więcej szczegółów, a ukraińscy urzędnicy "nie rozumieją", dlaczego Trump zrezygnował z postulatu natychmiastowego zawieszenia broni.

Stanowisko Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zgodzi się na wycofanie wojsk z obwodu donieckiego, ale jest otwarty na dyskusję o kwestiach terytorialnych.

Rosyjskie warunki

Według "Financial Times", Putin nadal domaga się spełnienia swoich głównych żądań, co w praktyce oznacza "zakończenie państwowości Ukrainy w jej obecnej formie".