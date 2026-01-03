Zima nie odpuszcza. Drogi przejezdne, ale warunki trudne. GDDKiA ostrzega przed śliskością

"Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg od godziny 22.00 pracowało 1346 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania" - podała w sobotę GDDKiA.

Jak poinformowała dyrekcja, błoto pośniegowe i lokalna śliskość występują na terenie województw: kujawsko-pomorskiego w zachodniej części województwa; lubelskiego na DK 2 odc. Międzyrzec Podlaski – granica Państwa; warmińsko-mazurskiego; opolskiego; wielkopolskiego; dolnośląskiego; zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Poinformowano, że śnieg lub śnieg z deszczem występują natomiast na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa podkarpackiego i małopolskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Dyrekcja dodała, że w dzień na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane i miejscami słaby przelotny śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, we wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, głównie na północy oraz zachodzie kraju i tam miejscami opady mogą mieć natężenie umiarkowane. Na Warmii, Pomorzu Zachodnim oraz Dolnym Śląsku prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na północy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski o około 8 cm, na Kaszubach oraz w Sudetach o około 10 cm, na wybrzeżu miejscami o około 20 cm.

Na północy w trakcie opadów śniegu możliwe ograniczenie widzialności do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od minus 4 st. C na Podhalu i minus 2 st. C na Suwalszczyźnie, Kaszubach oraz w Kotlinach Sudeckich do 1 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 120 km/h.