Blokujemy próby szturmu miasta przez małe grupy piechoty. W tym celu, a także w celu odzyskania utraconych pozycji, nasze wyznaczone jednostki prowadzą aktywne działania. W ciągu ostatniego tygodnia bezpośrednio w mieście Pokrowsk poszukiwano i niszczono wroga na obszarze około 11,5 km kw. – przekazał generał.

Podstępna taktyka Rosjan

Według Syrskiego, armia rosyjska, napotykając skuteczny opór ukraiński i ponosząc znaczne straty, była zmuszona do wykorzystania w rejonie aglomeracji pokrowsko-myrnohradskiej swoich rezerw operacyjnych. Agresor próbuje tu ciągle zmieniać kierunki ataków,stosuje podstępną taktykę infiltracji, w tym maskując się jako ludność cywilna lub wykorzystując ją jako osłonę – podkreślił.

Podał, że podczas narady z dowództwem omówiono kwestię wzmocnienia oddziałów i skoordynowanego wykorzystania rezerw. Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu postępów ukraińskich oddziałów szturmowych.

Dodatkowe szlaki logistyczne

Syrski przekazał, że trwają prace nad utrzymaniem istniejących i utworzeniem dodatkowych szlaków logistycznych. Musimy zapewnić naszym oddziałom maksymalne wsparcie i przeprowadzać we właściwym czasie ewakuację medyczną rannych. Musimy nie tylko utrzymać pozycje, ale także chronić życie i zdrowie naszych obrońców i obrończyń – stwierdził.

Pokrowsk kluczowym celem Rosji

Pokrowsk w obwodzie donieckim pozostaje kluczowym celem natarcia rosyjskiej armii w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie jako istotny lokalny ośrodek administracyjny i logistyczny. Aktualne znaczenie tego odcinka jest tym ważniejsze, że angażuje większość rosyjskiego potencjału ofensywnego na froncie.

Trudna sytuacja Ukraińców

Sytuacja na odcinku frontu w Pokrowsku nadal pozostaje trudna dla ukraińskiej armii. Walki toczą się o kontrolę nad centrum. Całe miasto jest obecnie strefą, gdzie działania prowadzą pododdziały piechoty i siły systemów bezzałogowych obu stron.

"Szara strefa" w centrum

Poszczególne pozycje w centralnej części miasta często przechodzą z rąk do rąk – jest to faktycznie tzw. szara strefa, czyli obszar pozostający poza skuteczną kontrolą którejkolwiek ze stron konfliktu.