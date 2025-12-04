Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób – przekazał w czwartek Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Wtorkowe rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA rosyjski przywódca określił jako "bardzo pożyteczne".
Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa – Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych – Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno.
Putin: To dlatego rozmowy trwały tak długo
Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo – wyjaśnił.
Putin: Nic się nie zmieniło od ustaleń z Trumpem na Alasce
To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce– stwierdził Putin.
