Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa – Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych – Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno.

Putin: To dlatego rozmowy trwały tak długo

Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo – wyjaśnił.

Reklama

Putin: Nic się nie zmieniło od ustaleń z Trumpem na Alasce

To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce– stwierdził Putin.